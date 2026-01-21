K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が21日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近の色々」と書き出した川口。部屋着姿で愛犬と戯れる様子をアップした。「犬に囲まれた生活すぎる」とつづって自撮りを披露。ファンからは「かわいい」「癒やされるね」「めちゃくちゃ可愛い」「癒しは必要」「めっちゃ素敵」「奇麗」などのコメントが寄せられた。