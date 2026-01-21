19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と佐伯貴弘氏が現役引退を表明した田中広輔について言及した。館山氏は「とにかく打たれたんですけど」とエピソードを披露し、「派手さはないですけど、職人のようなプレーも光ります。地元が一緒なんですけど、地元でも大スター。まだまだ見たい選手の一人でしたけど、悔いのない発言を信じていきたい。広島の一時代を築いた選手ですよね」と引