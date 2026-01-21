Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。枕選び、難しくないですか？仰向け、横向き、うつ伏せ。寝やすい体勢は人それぞれ。頭の形も千差万別なので、みんなに合う枕なんて存在しないのかもしれません。だからこそ、高さや形状を自分で微調整できる枕ってひとつの正解だと思うんです。今回1週間試した「サイエンスリープ ピロー」は、グ