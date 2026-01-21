モロッコが8位、セネガルが12位にジャンプアップ、日本は1ランクダウン19位国際サッカー連盟（FIFA）は1月20日に最新のFIFAランキングを発表した。森保一監督率いる日本は1ランクダウンの19位。1位スペインから7位オランダまでトップ7に変動はなかった。アフリカ・ネイションズカップで決勝に駒を進めたモロッコが過去最高を更新する8位に、優勝のセネガルが12位にジャンプアップした。上位勢は軒並み順位をキープした。欧州王