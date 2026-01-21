◆２０２６年台南市・巨人杯国際ユース野球選手権大会（２〜７日・アジア太平洋野球トレーニングセンター・成棒副球場）１日に台湾入りし「台湾市巨人杯」に出場していたボーイズ東北選抜が８日、仙台空港着の航空機で帰国した。４８チームが参加し、リーグ戦を２連勝で決勝トーナメントに進出。準決勝で優勝した中興中（南投市）に敗れ３位（４強）となったが自慢の投手陣と強力打線で旋風を巻き起こした。※※