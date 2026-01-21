▼岡山県（岡山地方気象台・２１日５時）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり時々雪▼広島県（広島地方気象台・２１日５時）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり時々雪▼山口県（下関地方気象台・２１日５時）【西部】雪か雨後くもり【中部】くもり【東部】くもり時々晴れ【北部】雪か雨後くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台・２１日５時）【東部】風雪強い【中・西部】風雪強い▼島根県（松江地方気象台・２１日５時）【東部】雪