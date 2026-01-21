「大阪都構想」への３度目の挑戦の是非を問うため、大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）が仕掛けた出直し知事選が２２日、告示される。府選管によると、吉村氏のほか２人の陣営が２０日夕までに立候補に関する資料を受け取りに来た。選挙戦になった場合、知事選で府が負担する費用は約２３億３０００万円に上ることが府への取材で分かった。府によると、選挙事務を行う市町村への交付金や選挙啓発の委託料などを含み、ほ