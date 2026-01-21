2024年に生後2カ月の次男を自宅で暴行して死亡させた疑いで、40歳の父親が逮捕された。傷害致死の疑いで逮捕されたのは、兵庫・西宮市の会社員、岩井稔和容疑者（40）。岩井容疑者は2024年3月、自宅で生後2カ月の次男・磨那斗ちゃんの頭を複数回殴るなどして死亡させた疑いが持たれている。警察によると事件当日、岩井容疑者が「子どもが息をしていない」と通報し、磨那斗ちゃんは搬送先の病院で死亡した。岩井容疑者は、「泣き声