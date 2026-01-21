元祖“ベタ踏み坂”並みの急勾配！広島県は2026年1月19日、4車線化を進めてきた「臨港道路廿日市草津線」のII期区間について、3月29日の朝6時より供用を開始すると発表しました。【ほら！】これが「ベタ踏み坂にうり二つの光景」です（写真で見る）臨港道路廿日市草津線は、広島市から廿日市市までの港湾エリアを東西に走る、延長2.9kmの道路です。この路線は国道2号「東広島バイパス」「安芸バイパス」とともに、地域高規格道