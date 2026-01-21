お笑いコンビ・空気階段（鈴木もぐら・水川かたまり）がパーソナリティを務めるTBSラジオの冠番組「空気階段の踊り場」の大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」。空気階段の2人がお笑い芸人・岡野陽一をゲストに招いて、リスナーの「こどおじ＝孤独なおじさん」からの面白くも哀愁漂うメール内容をご紹介する。※本稿は、TBSラジオ「空気階段の踊り場」『孤独なおじさん、いざゆかん』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集した