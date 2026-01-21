▼青森県（青森地方気象台・２１日５時）【津軽】雪【下北】くもり後雪【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２１日５時）【内陸】くもり時々雪【沿岸北部】くもり時々晴れ【沿岸南部】くもり時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・２１日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり後雪▼秋田県（秋田地方気象台・２１日５時）【沿岸】雪【内陸】雪▼山形県（山形地方気象台・２１日５時）【村山】雪【置賜】雪【庄内】雪【