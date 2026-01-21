【ニューヨーク共同】連休明け20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比03銭円安ドル高の1ドル＝158円10〜20銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1721〜31ドル、185円37〜47銭。グリーンランドを巡る米欧の緊張の高まりを受け、相対的に安全資産とされる円を買う動きも見られたが、米長期金利の上昇に伴い円売りドル買いがやや優勢となった。