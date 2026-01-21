ホワイトハウスで発言するトランプ大統領＝20日/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は20日、主張している米国によるデンマーク自治領グリーンランドの「領有」について、グリーンランドの人々は賛成するとの見方を示した。グリーンランドでは週末に大勢の人々がトランプ氏の「領有」の脅しに抗議するデモを行うなど、反対の意思を明確に示している。トランプ氏はホワイトハウスでの記者会見で、「私はグリーンラン