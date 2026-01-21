米Netflixと米Warner Bros. Discovery（WBD）は1月20日（米国時間）、NetflixによるWarner Bros.の買収について、「全額現金」による取引に変更することで合意したと発表した。取引条件の明確化により、WBD株主が受け取る価値の確実性を高め、買収手続きを加速させる狙いがある。Netflixは、WBDの1株あたり27.75ドルを支払う。この買収価格は当初の合意から据え置かれており、ワーナーの映画スタジオ部門とストリーミング資産を合