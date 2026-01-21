ハーゲンダッツから、見た目も味わいも心ときめく期間限定スイーツが登場します。2026年1月20日(火)発売のクリスピーサンド『贅沢いちごミルク』は、本格的ないちごミルクの美味しさを追求した一品。可愛らしい色合いと素材のハーモニーで、ひと足早く春気分を楽しめるのが魅力です。いつものご褒美タイムを、少し特別にしてくれる新作に注目です♡ いちごとミルクの贅沢マリアージュ