2026年1月19日、韓国・朝鮮日報によると、中国のSNS上に釜山（プサン）・海雲台（ヘウンデ）警察署内部の写真が投稿されていることが分かり、物議を醸している。問題の写真は「抖音」に「I work」という言葉と共に投稿されている。海雲台署別館の出入口や警察署内部などを撮影しており、業務用デスクやパソコンなどが写っている。電源の入った業務用パソコンの画面が、文字を判読できるほどはっきり写っている写真もあり、セキュリ