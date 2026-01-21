フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来がエレガントな姿を公開した。２１日までに自身のインスタグラムを更新した本田は「原宿で開催されます『ディオール アディクト キャンディ ショップ』にひと足先にお邪魔させていただきました」と報告。黒のトップスにゴールドのボタンがポイントとなったショートパンツを合わせたコーデ姿の全身ショットなどを披露した。この投稿には「いつ見ても可愛んですけど！？！