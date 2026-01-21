ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「解散総選挙“消費税ゼロ”飲食店の対応は？」が２位に入ったことを報じた。５万６７８２人が選び、ランキングが決定した。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「各党の消費税に関する考え方が出ています。各党の公約のとりまとめは大詰めを迎えています。