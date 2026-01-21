世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶが自身の展示会に訪れファンを驚かせた。Ｖは２１日までに自身のインスタグラムを更新。フォトブック「ＴＹＰＥ非」発売を記念して現在、韓国・ソウル市内で期間限定で開催されている展示会の様子を公開した。壁に「ちゃんと会いに行くよ。キム・テヒョン（Ｖの本名）ｔｈｖ」と手書きしたショットも添えている。ネット上では居合わせたベトナム人女性ファンと交流する動画も拡散されて