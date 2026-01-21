塗るだけで補修・補強を実現 ─高度成長期につくられた道路や橋、トンネルといった社会インフラの老朽化が社会問題になっていますね。 菱木はい。その社会インフラには今、大改修が求められています。国や自治体も改修を進めていますが、膨大な案件で一体どう進めて行くのか。下水配管1つとっても49万キロに及び、電信柱も全国で約3600万本もあり、電柱の寿命は50～60年。極めて限られた期間に、それらの改