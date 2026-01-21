ラガルドECB総裁トランプ氏の関税脅しで不確実性が再び高まっている ラガルドECB総裁はトランプ氏の関税脅しで不確実性が再び高まっていると語った。 ラガルド総裁はCNNのインタビューに応じ、トランプ米大統領のグリーンランド発言により欧州と米国の信頼関係が損なわれていると指摘。両国は新たな課税の連鎖的な影響の対応に苦慮している。不確実性が戻ってきた、以前にも見たことのある映画だ。 欧州と