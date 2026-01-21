朝のドル円は１５８円１０銭台での推移＝東京為替 朝のドル円は１５８円１０銭台での推移。海外市場で一時１５７円台半ばへ落とす場面が見られた。ドルは基本的に全面安となっているが、一方で円安も進んでおり、ドル円は一方向の動きにならず。 USDJPY158.13