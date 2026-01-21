トランプ氏の4月中国訪問を前に新たな米中交渉の可能性、何らかの合意試みる グリア米通商代表部（USTR）代表は、トランプ米大統領の4月中国訪問を前に新たな米中貿易交渉の可能性を示唆した。 グリア氏は、トランプ氏の4月中国訪問を前に米中貿易協議について何らかのさらなる合意を試みると述べた。技術競争や世界の産業サプライチェーンに不可欠なレアアースの中国による供給など、極めてデリケートな