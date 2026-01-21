3月でのアイドル卒業を発表した根本凪が、20日発売の『週刊SPA！』1月27日号に登場した。【写真】史上最高に仕上がった“艶ボディ”を披露した根本凪メモリアルな写真集を2月18日に発売。マカオで魅せた、ねもちゃん史上最高に仕上がった艶ボディを発売に先駆けて届ける。selfish、都丸紗也華＆都丸亜華梨、能美真奈らも登場する。