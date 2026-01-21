今回は、娘の保育園で、嫉妬深いママ友にモヤモヤしたエピソードを紹介します。なんでこんなにママ友に気を使わなきゃいけないのかな…「私は税理士で、夫は経営者ですが、それなりに余裕がある暮らしをしています。夫の趣味で外車を4台所有し、家もいわゆる高級住宅街にあります。しかしそのことを、保育園のママ友に絶対に知られたくありません。というのも、ママ友たちは嫉妬深いからです。仲良しのセレブママAさんが、運転手付