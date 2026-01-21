21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44ポイント安の3578ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3796.18ポイントボリンジャーバンド3σ 3694.78ポイントボリンジャーバンド2σ 3640.00ポイント5日移動平均 3625.60ポイント20日TOPIX現物終値 3593.39ポイントボリンジャーバンド1σ 3585.25ポイント一目均衡表・転換線 3578