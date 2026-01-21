21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 775.44ポイントボリンジャーバンド3σ 746.01ポイントボリンジャーバンド2σ 733.72ポイント20日東証グロース市場250指数現物終値 731.60ポイント5日移動平均 718.92ポイント200日移動平均 716.59ポイント