元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「#2026年カレンダー」「#アザーカット」と書きだした白石。自身の2026年カレンダーから写真を披露した。黒猫の絵文字を添え、どアップの写真を投稿。ファンからは「どんだけ奇麗やねん」「女神様」「可愛い」「その眼差しに恋してしまいそう！」「美神ここに降臨！」「美しいです」「美透明」「美しすぎる」などのコメ