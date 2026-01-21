アップルが2026年から2028年にかけて複数の製品を有機ELディスプレイにアップグレードすると報じられています。 台湾のDigiTimesは具体的に次のように予想しています。 iPad mini: 2026年 MacBook Pro: 2026年後半〜2027年 iPad Air: 2027年 iMac: 2027年〜2028年 MacBook Air: 2028年 有機ELディスプレイは色彩がはっきりしており、「真の黒（トゥルーブラック）」を再現できる高いコントラスト比のお