徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演するドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪／毎週水曜24時）が放送中だ。芸人とコスプレイヤーという肩書を持つ2人にとって、演技とは。そして2025年に50歳を迎えた徳井と、30歳を迎えた桃月。新たなステージに上がった2人が今思うことまでたっぷり聞いた。【写真】年齢20歳差のベストコンビチュート徳井＆桃月なしこ、撮りおろしショット（15枚）本作は、官能