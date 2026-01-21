第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信のミステリー小説『黒牢城（こくろうじょう）』が、黒沢清監督、本木雅弘主演により映画化され、本年全国公開されることが決まった。併せて、超特報映像、ティザービジュアル、メインカットが解禁となった。【動画】城という密室で起きる殺人と連続する怪事件に、城主と囚われの天才軍師が挑む！『黒牢城』超特報本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事