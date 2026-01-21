両親のデヴィッド・ベッカム＆ヴィクトリア・ベッカムとの不仲をめぐり、「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と訴える声明を発表したブルックリン・ベッカム。長く沈黙を守ってきた彼だが、先週起きた出来事がきっかけで限界に達し、声明を発表するに至ったようだ。【写真】ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福不仲のベッカム家の姿はなしPage Sixによると、ブ