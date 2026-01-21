今夜1月21日21時放送の水谷豊主演ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）第13話「信用できない語手』に、昨年、『相棒season23』の「最終回スペシャル怪物と聖剣」で強烈なインパクトをもたらした毎熊克哉演じる浦神鹿が登場。さらに橋本良亮（A.B.C-Z）が公安刑事役でシリーズ初登場する。【写真】橋本良亮のりりしい公安刑事姿も公開！毎熊演じる浦神鹿は『season23』最終回スペシャルで、「僕の友だちになってください