夕方の電車でギャン泣きする赤ちゃん。周囲の冷たい視線が集まる中、筆者の小5の息子・壮太（仮名）の『落ち着きゼロ』の行動がまさかの空気を一変させることに！？ 冷たい視線を物ともしない息子の行動 夕方、塾に向かう息子の壮太と電車に二駅だけ乗ると、目の前にはベビーカーの赤ちゃんとママさん。ギャン泣きする赤ちゃんをママさんが抱っこしていますが泣き止まず……そこまで混んでいない車内ではありました