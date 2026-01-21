日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーが２１日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。忽滑谷アナは「最近身の回りに黄色が溢れている気がする黄色だいすき見てるだけで元気が出るよね」と書き始め、「年末年始、何かと理由つけて食べすぎた」とつづると、笑顔のショットなどを披露。「どう考えても食べすぎてる、そろそろ引き締めなければ…！動け！自分！」と続け、投稿を締めた。この投稿にフォ