1ドル＝1500ウォンに迫るドル高・ウォン安基調の中、韓国を訪れる海外観光客が大幅に増えるとの観測が出ている。韓国国内の流通業界は、内需市場の不振を外国人観光客の旺盛な消費で克服し、業績回復を狙う雰囲気だ。20日、韓国観光公社によると、昨年韓国を訪れた外国人観光客は1月から11月までで1741万8270人と集計された。前年同期（1509万8766人）比で15．4％増えた数値であり、12月の観光客まで合算すれば、2019年（1750万人