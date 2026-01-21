日本に行く予定だった1万4000人規模の中国企業の団体が、韓国行きを決定した。最近悪化した中日関係が、外国人の来韓市場にとって好材料となった最初の大規模事例だ。中国アムウェイ（Amway）側は20日、中国のメッセンジャー「ウィーチャット」を通じて、「現在の中日関係の継続的な緊張による影響を考慮し、2027年の海外研修セミナーの目的地を韓国・ソウルに変更することを決定した」と明らかにした。来年中に約2週間開催される