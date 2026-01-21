デンマーク領グリーンランドに対し、ドナルド・トランプ米政府が軍用機を派遣するなど、欧州をさらに隅へと追い詰めている。欧州諸国もまた、経済的・軍事的カードを次々と出して対応しているが、米国の野心をくじくほどの妙策がなく、苦慮している様子だ。米国とカナダの共同防衛組織である北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）は19日（現地時間）、声明を通じ、グリーンランドのピツフィク米宇宙軍基地に所属軍用機を派遣したと発表