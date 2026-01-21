マンションの駐車場で背中に刺し傷のある男性が倒れているのが見つかり、その後死亡した。20日午前、兵庫・姫路市のマンションの駐車場付近で、「若い男性が刺されたと言っています」と工事関係者の男性から消防に通報があった。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認された。死亡したのは、このマンションに住む会社員・木田大助さん（33）。通報した男性は消防に対し、“木田さんが「刺された」と話した”と説明している