ミラノ・コルティナオリンピックの開会式で、歌手のマライア・キャリーさんがイタリア語の歌を披露をすることがわかりました。開会式のクリエイティブディレクターを務めるマルコ・バリッチ氏が20日、オンラインで会見しました。それによりますと、2月6日にミラノのスタジアムで行われる開会式では約1200人によるパフォーマンスが予定されています。また、今大会が大きく4つのエリアで開催されることから、ミラノ以外の複数の会場