特急「あづま（福島さくら紀行）」が4月運転JR東日本は2026年1月20日、「春の臨時列車」を発表。その中で、新宿駅と福島駅を結ぶ臨時特急「あづま（福島さくら紀行）」を運転することを明らかにしました。【画像】長い！これが「新宿駅と福島駅を結ぶ特急」の運行時刻です特急「あづま（福島さくら紀行）」は、4月12日（日）に新宿〜福島間で1往復が運転予定。首都圏から、各地で満開の桜が咲き誇る福島へのアクセスに便利な特