ZIPAIR Tokyoは、「OPENING SALE 2026」にアジア路線を追加し、1月16日から26日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は、バンクーバーが28,950円、ロサンゼルスが29,250円、サンフランシスコ・サンノゼが32,500円、ヒューストンが39,000円、ホノルル行きが20,000円、バンコク行きが16,500円、シンガポール行きが14,700円、マニラ行きが11,500円、ソウル/仁川行きが8,000円。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別