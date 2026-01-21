街から本屋が消えつつある……そんな話も耳にする昨今ですが実は今、個人オーナーの営む個性的なセレクトの書店が続々登場しているんです！そのコアな視点は、まるで誰かのプライベートな書斎を覗くような感覚で、ワクワクが止まりません。そんな知的好奇心がむくむくと湧き上がる、本の泉へようこそ。ということで、本屋なのです。たとえシャンデリアが下がってようとも店主が短パン＆ビーサンであろうとも（ もはやデフォルトレ