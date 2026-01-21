●日本列島の日本海側ほど続々と雪雲が流れ込み、交通機関に影響が出るおそれも●県内はあす22日(木)にかけて、山間部中心に積雪&凍えるような寒さに注意●週末は市街地や瀬戸内側のエリアでも積雪の可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう20日(火)から雲の多い空模様が続いていますが、この時間は日本海側に雪雲が広がってきています。 きょう21日(水)も日本の周辺は西高東低 冬型の気圧配置。等圧線の間隔が狭く、夜にか