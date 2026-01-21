きょうは日本列島付近で強い冬型の気圧配置となっており、強烈な寒気が流れ込む見込みです。この影響で日本海側では大雪となるでしょう。特に山陰から北陸を中心に、今夜からあす朝にかけて降り方が強まりますので積雪の急増や吹雪に警戒してください。太平洋側は晴れ間がありますが、近畿や東海、関東地方では強い風によって雪雲が流れ込むところもあるでしょう。雪マークがついていない地域でも注意が必要です。最高気温はきのう