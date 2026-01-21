作家の乙武洋匡氏が１９日、自身のインスタグラムを更新。ジャーナリスト・田原総一朗氏とのツーショットを公開した。「田原総一朗さん、９１歳。」と始めた乙武氏。「最近はとんでもない炎上をぶちかますことも多々あり、『時代にキャッチアップできていないのでは……』などと言われることもありますが、ひさしぶりにお会いしてお話ししてみるとまったくそんなことはなく、あの鋭い眼光と熱のこもった口調は以前のまま。」と