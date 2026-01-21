タレントの青田典子が１７日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の旅立ちを報告した。青田は「１／１５深夜にｃｈｅｒｒｙが亡くなりました。１５歳１０ヶ月でした。」と投稿。「たくさんのスタッフが集まってくれて旅立ちを見送りました。また、虹の橋がかかったところでｃｈｅｒｒｙに会えたらいいね、と話しました。」とつづり、たくさんの花で飾られたクッションの上で横たわる、愛犬の姿をアップした。「みなさま、ｃ