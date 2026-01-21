世界経済フォーラムで演説するフランスのマクロン大統領＝20日、スイス・ダボス（ゲッティ＝共同）【ダボス共同】フランスのマクロン大統領は20日、スイス東部ダボスで演説し、米政権がグリーンランド領有に反対する欧州8カ国に追加関税を課した場合、欧州連合（EU）として報復措置を発動する可能性を示唆した。「関税を無限に積み上げるのは容認できない」と強調し「領土主権への圧力に用いるのであれば、なおさらだ」と訴えた