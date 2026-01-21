女優の白石麻衣が１９日、自身のインスタグラムを更新。オフショットでファンを魅了した。「２０２６年カレンダー」のハッシュタグとともに「マネージャーカメラオフショット」と投稿した白石。オフショルダーのトップスに青のマフラーを合わせ、淡い光の中で穏やかにほほ笑む姿を披露した。この投稿にファンからは「どこから見ても美しすぎる」「清楚さと艶やかさの極み」「国宝級に可愛すぎ」「マネージャー様ありがとう