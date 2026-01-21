今年の春高バレー、男子は京都の東山高校が６大会ぶりの優勝を果たした。そのなかで、出色のパフォーマンスを見せた６選手を紹介する。優勝した東山のエース、岩田怜緯 photo by スポニチ/アフロ■岩田怜緯（いわた・れい京都／東山高校２年）大会MVPを受賞した、身長189cmのアウトサイドヒッター。新潟・中之口中３年時に全国優勝を経験し、U16日本代表にも選出された、将来の活躍が期待される選手のひとり。１年時からレギ